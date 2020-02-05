Полиция устанавливает обстоятельства двух ДТП с участием пешеходов

Накануне в 19:10 на улице Морозова автомобиль Chevrolet Aveo (водителю 29 лет) сбил переходившего дорогу мужчину.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, мужчина пересекал проезжую часть в неустановленном месте. 55-летний пострадавший был доставлен в больницу с ушибами.

Сегодня утром в 08:50 на улице Гвардейцев Широницев, 45 ВАЗ 2107 сбил 25-летнюю женщину: с переломами и ушибами с места ДТП пострадавшую госпитализировали.

Информация о ДТП зарегистрирована в Слободском и Московском ОП. Обстоятельства устанавливаются.