Полиция установила, кто распылил перцовый баллончик в школе на Холодной Горе

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия в харьковской школе, из которой сегодня днем эвакуировали учащихся.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 19 ноября в 11:35 в полицию поступило сообщение от директора школы по улице Пермской. Женщина заявила, что в учебном заведении ощущается сильный запах газа, детей вывели на улицу.

На место выезжали сотрудники патрульной полиции и ювенальной превенции районного отдела полиции.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции.

Предварительно установлено, что двое восьмиклассников распылили перцовый баллончик в школьном туалете.

В отношении родителей подростков полицейские составят административные протоколы по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.