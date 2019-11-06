Полиция установила личность стрелявшего возле спортклуба на Салтовке

Правоохранители установили личность правонарушителя, который стрелял в человека на Салтовке.
Напомним, что 5 ноября около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что с улицы Валентиновской в больницу доставили 30-летнего гражданина Азербайджана с пулевыми ранениями живота, предплечья и ноги. Ему была оказана медицинская помощь. По информации врачей, состояние его здоровья стабильно тяжелое.
По словам очевидцев полицейские установили, что у спортивного клуба произошел конфликт с последующей стрельбой. В результате происшествия также был поврежден автомобиль «Mitsubishi».
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, стрелявшим оказался 36-летний гражданин Азербайджана.
Сейчас полиция принимает меры по его задержанию.
Кроме того, как сообщалось, для дачи объяснений и выяснения всех обстоятельств происшествия в Московский отдел полиции были приглашены 14 человек в возрасте от 18 до 21 года.
Все они живут в Харькове и являются студентами различных городских вузов. Мужчины были опрошены. Затем их отпустили с обязательством явки по вызову следователя.
С места происшествия изъяты гильзы, пули и другие вещественные доказательства, которые направлены на экспертное исследование.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.