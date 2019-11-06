Полиция установила личность стрелявшего возле спортклуба на Салтовке

Правоохранители установили личность правонарушителя, который стрелял в человека на Салтовке.

Напомним, что 5 ноября около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что с улицы Валентиновской в больницу доставили 30-летнего гражданина Азербайджана с пулевыми ранениями живота, предплечья и ноги. Ему была оказана медицинская помощь. По информации врачей, состояние его здоровья стабильно тяжелое.

По словам очевидцев полицейские установили, что у спортивного клуба произошел конфликт с последующей стрельбой. В результате происшествия также был поврежден автомобиль «Mitsubishi».

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, стрелявшим оказался 36-летний гражданин Азербайджана.

Сейчас полиция принимает меры по его задержанию.

Кроме того, как сообщалось, для дачи объяснений и выяснения всех обстоятельств происшествия в Московский отдел полиции были приглашены 14 человек в возрасте от 18 до 21 года.

Все они живут в Харькове и являются студентами различных городских вузов. Мужчины были опрошены. Затем их отпустили с обязательством явки по вызову следователя.

С места происшествия изъяты гильзы, пули и другие вещественные доказательства, которые направлены на экспертное исследование.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.