31-летнюю харьковчанку задержали за поножовщину на улице

12 декабря 2019 г. 15:33
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Полицейские задержали 31-летнюю харьковчанку за нанесение ножевого ранения 31-летнему мужчине.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 10 декабря в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы госпитализировали 31-летнего мужчину с ножевым ранением живота. 

По данному факту следователем Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установили, что вечером на улице в ходе конфликта 31-летняя женщина нанесла мужчине удар ножом.

Медики оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое.

11 декабря женщина была задержана, и в тот же день ей было сообщено о подозрении в совершении преступления.

Харьковчанке грозит до 15 лет лишения свободы.

 

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