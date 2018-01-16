Полиция задержала подозреваемого в смертельном ДТП на Салтовском Шоссе

Сегодня около 15-00 на Салтовском шоссе-127 автомобиль Toyota Camry сбил переходившего дорогу 17-летнего парня. Пострадавший от полученных травм скончался на месте, виновник ДТП с места аварии уехал.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, для поиска злоумышленника на территории Харькова был введен в действие план «Пeрeхват». В результате проведенных мероприятий патрульные полицeйськие обнаружили разыскиваемый автомобиль на Салтовском шоссe. Также полицeйським удалось установить и задержать водителя. Им оказался 18-летний харьковчанин.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи объявляют ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются.