Полиция задержала подозреваемого в смертельном ДТП на Салтовском Шоссе

16 января 2018 г. 20:56
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Сегодня около 15-00 на Салтовском шоссе-127 автомобиль Toyota Camry сбил переходившего дорогу 17-летнего парня. Пострадавший от полученных травм скончался на месте, виновник ДТП с места аварии уехал. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, для поиска злоумышленника на территории Харькова был введен в действие план «Пeрeхват». В результате проведенных мероприятий патрульные полицeйськие обнаружили разыскиваемый автомобиль на Салтовском шоссe. Также полицeйським удалось установить и задержать водителя. Им оказался 18-летний харьковчанин.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи объявляют ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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