Полиция задержала подозреваемых в убийстве девушки на Баварии. Им грозит пожизненное заключение

Накануне в поселке Песочин сотрудники полиции задержали двух ранее судимых мужчин - 30 и 27 лет. Они являются главными подозреваемыми в убийстве девушки, тело которой недавно нашли в коллекторе на Баварии.

Основная версия преступления, которую рассматривают правоохранители, - убийство с целью завладения чужим имуществом, рассказывает заместитель начальника следственного управления ГУ НП в Харьковской области Андрей Шарнин.

Андрей Шарнин, зам. нач. СУ ГУ НП в Хар. обл.

Як пояснили злочинці: 29.02 під час зустрічі з дівчиною вони вирішили заволодіти її майном, а саме - телефоном. При цьому домовились, що оскільки телефон постійно знаходився в полі зору власниці, вони зроблять це шляхом її вбивства.

В ночь на 1 марта задержанные употребляли алкогольные напитки вместе с девушкой. Далее они предложили ей пойти на прогулку к реке. Через несколько минут один из мужчин разбил стеклянную бутылку и нанес несколько ударов в шею и голову, добавляет Андрей Шарнин. А далее положили бездыханное тело в коллектор и подожгли. Таким образом они пытались скрыть следы, чтобы избежать наказания.

Андрей Шарнин, зам. нач. СУ ГУ НП в Хар. обл.

Вдалося встановити особу вбитої жінки. Нею виявилася 25-річна мешканка села Високе, Харківського району. Яка в другій половині дня, 29 лютого, пішла з дому та більше не повернулась. Рідних, куди вона направляється, вона не повідомила. При собі мала мобільний телефон та рюкзак. Було з'ясовано, що один з них утримував близькі відносини з потерпілою та періодично з нею зустрічався. Але відносини свої не офішував.

Сейчас следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении разбоя и умышленного убийства. Мужчинам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.