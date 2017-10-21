Полиция задержала похитительницу младенца в Киеве

21 октября 2017 г. 14:12
Источник: Новое Время
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Полиция задержала женщину, которая похитила ребенка из детского сада в Киеве.

Об этом сообщил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

По его словам, ребенка обследуют медики, с ним все в порядке.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, задержание произошло в Вышгороде.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу, 20 октября, в Киеве в дошкольном учебном заведении №606 похитили двухмесячного младенца.

Отец с коляской приехал в детский сад забирать старшую дочь. а младшую в коляске оставил на первом этаже под лестницей.

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