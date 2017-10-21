Полиция задержала похитительницу младенца в Киеве

Полиция задержала женщину, которая похитила ребенка из детского сада в Киеве.

Об этом сообщил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

По его словам, ребенка обследуют медики, с ним все в порядке.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, задержание произошло в Вышгороде.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу, 20 октября, в Киеве в дошкольном учебном заведении №606 похитили двухмесячного младенца.

Отец с коляской приехал в детский сад забирать старшую дочь. а младшую в коляске оставил на первом этаже под лестницей.