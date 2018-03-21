Полиция закончила обследование Южного вокзала - взрывчатку не нашли

Сообщение о взрывчатке на железнодорожном вокзале Харьков-Пассажирский поступило в дежурную часть Холодногорского отдела полиции сегодня около 20-42.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и эксперты взрыво-технического управления областного ГУНП.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, полицейские эвакуировали около 1000 человек и осмотрели 25000 кв.метров помещений и прилегающей территории. Взрывных устройств или веществ не обнаружено.

Работниками полиции проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к данному правонарушению.