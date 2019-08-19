Полосатый жених-беглец. Как в Харькове ищут сбежавшую зебру?

Раньше они тут крутились, бегали, сейчас на данный момент, можно сказать - успокоилась. Но это скорее всего мне кажется не успокоилась, а скорее всего животное начинает просто скучать.

Полуторагодовалый самец зебры буквально сбежал из-под венца, оставив полосатую красавицу Марти грустить. Самке зебры жениха привезли из частного зоопарка еще несколько месяцев назад. Но вот только старый вольер для новоиспеченной пары мал, поэтому им заранее готовили новые просторные апартаменты под названием «Африка», где полосатики должны жить с антилопами и страусами. В воскресенье его как раз планировали открыть, поэтому переводили в него зебр. Первым должны были поселить самца, впрочем, тот, по словам Сергея Попова в процессе очень испугался мухи, и бросился в лес.

Сергей Попов, нач. сектора копытных "Фельдман Экопарк"

Мне кажется, что это был овод, потому, что животное моментально резко рвануло, И не выдержала шлейка и корды растяжки остались у нас, а животное ушло в сторону.

В дикой природе самцу пока должно быть комфортно, ведь у него есть и разнотравье, и вода, и даже определенные дикие фрукты. Как только полосатого беглеца поймают, рассказывает Сергей Попов его поместят на карантин. Там его полностью обследуют ветеринары, и только после проведения всех необходимых процедур зебру поместят, как и планировали в новый вольер.

Сергей Попов, нач. сектора копытных "Фельдман Экопарк"

Общительное животное, оно подходило к рукам, люди делами и селфи и общались и кормили его с рук, но опять же в дикой природе животное забывает, насколько оно было общительное с человеком. Тем более мы сейчас в лесу опять же ж убедились, что на самом деле резвый. Потому что мы его допустим, в 200 метров от себя ведём. Вроде вот преследуем, ведем, доходим до него и он буквально за доли секунды, и уходит на 400-500 метров в сторону.

Сейчас беглеца ищет целая команда из 25-ти человек на лошадях, велосипедах, квадроциклах, а ко всему сверху за животным следит квадрокоптер. Поиски продолжаются уже вторые сутки, ночью они не прекращаются, за зеброй следят с помощью тепловизора. Пока известно, что самец отошел от Экопарка примерно на 5-8 километров.

Алексей Костюченко, пресс-секретарь "Фельдман Экопарк"

Примерно знают квадрат, в котором он находится. То есть в начале были прочесывания квадратов, секторов. Потом когда выяснили, где конкретно его увидели, этот район оцепляется, и скажем так, кругами сужается. То есть это используются всадники на лощадях, поисковые собаки специально обученные, н не для ловли зебр, а чтобы просто взять след. Они там просто указывают.

Таким образом, полосатое животное пытаются взять в круг и вести к Экопарку. Впрочем, несмотря на то, что животное пугливое и очень быстрое, есть только два варианта как доставить его обратно в вольер. Первый - попасть в него транквилизатором, но для этого надо подойти на нужное расстояние, что зебра не дает сделать. И второй вариант, который маловероятен - если самец нагуляется и решит сам вернуться домой. В Экопарке призывают тех, кто увидит полосатого беглеца, сразу же звонить специалистам, самостоятельно к зебре советуют не подходить, чтобы та ненароком никого не травмировала.