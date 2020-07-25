Полтавского автоугонщика до сих пор ищут: задействованы приборы ночного видения и квадрокоптеры

До этого времени продолжаются поиски "полтавского террориста" Романа Скрипника. Полиция уже сообщала о работе оперативного штаба, который объединил все силовые учреждения и службы. Как сообщили в пресс-службе полиции области, сейчас более 500 человек проводят оперативные мероприятия, используются все имеющиеся спецсредства — приборы ночного видения и квадрокоптеры.

Злоумышленника разыскивают на Полтавщине вблизи села Великий Байрак, где обустроили штаб по поискам. По словам директора департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, вокруг села есть большой массив полей и лесополос, где, по предварительным данным, может скрываться мужчина. Район поиска — около нескольких сотен гектаров.

В полиции попросили граждан ни в коем случае самостоятельно не задерживать и не преследовать Романа Скрипника, ведь он имеет сложный психологический портрет и является непредсказуемым. Учитывая это, полиция не обещает вознаграждение, чтобы не спровоцировать граждан к самостоятельным поискам.

Правоохранители также отвергают обвинения в том, что они просто отпустили злоумышленника в лесополосу и не преследовали его. Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил следующее: "Скрипнику не дали убежать — ему дали попробовать исчезнуть, но на это была причина — у злоумышленника была граната, которую он угрожал применить, что помешало бы и ему, и окружающим. Поэтому лучше пусть теперь в лесах проходит операция по его поиску, чем он применил бы гранату. Решение принималось на месте полковником Шияном позволить злоумышленнику уйти и задерживать его потом в другом районе, либо пытаться нейтрализовать его непосредственно в машине. Это ответственность полицейского, который находился вместе с ним. Полковник выбрал такой оптимальный вариант".

О других деталях операции по поиску Романа Скрипника полиция не сообщает, ведь такая информация может повредить оперативным действиям.

