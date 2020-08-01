Полтавского автоугонщика нашли и застрелили

Полтавского террориста Романа Скрипника, которого разыскивали несколько дней, полиция нашла и ликвидировала. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В один из нежилых домов зашел капитан полиции Гума и обнаружил преступника. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Гума имел при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция "Гром", - сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук.

По данным полиции, преступника ликвидировали представители спецподразделения КОДР одним метким выстрелом.

"Заложник имел три секунды для того, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим. У Романа Скрипника была возможность сдаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь...", - написал Геращенко.

Напомним, утром 23 июля в Полтаве полиция развернула спецоперацию по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Угнав автомобиль, мужчина, пытаясь избежать ответственности, угрожал работникам полиции гранатой.

Взяв в заложники полковника полиции Виталия Шияна (начальник уголовного розыска предложил себя вместо подчиненного), он выехал за город. Потом отпустил его и прятался в лесу.