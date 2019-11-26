"Полутайная пресс-конференция": теруправление ГБР отчиталось об итогах работы за год

Я ще раз вас запитую чому мені не можна задати питання, послухати інформацію про справу Зайцевої, скажіть мені? Я хочу послухати, мене цікавить справа Зайцевої, ми подавали туди багато документів і я хочу послухати...

Адвокат потерпевших в деле о кровавом ДТП на Сумской Дмитрий Марцонь пытается попасть на пресс-конференцию теруправления ГБР, чтобы узнать о ходе расследования. Еще в сентябре суд обязал ГБР разобраться в деле о том, были ли незаконными действия нарколога Федирко и следователя по делу Волкова, из-за которых не были качественно проведены ряд экспертиз.

Но, по словам адвоката, за все это время следователь связался с ним и с пострадавшими всего один раз.

По словам заместителя директора теруправления ГБР в Полтаве Алексея Новикова, пока все еще продолжается досудебное расследование. Говорить о его выводах еще рано, дело открыли только после оглашения приговора, чтобы не влиять на ход расследования.

Алексей Новиков, зам.директора, нач.следств. управл.Территориального упр. ГБР в Полтаве

З точки зору слідства, і нас, як слідчих, тих, хто дає оцінку тим чи іншим подіям і доказам - пояснюю, що будь-які покази надані свідками або експертами у судовому засіданні повинні бути оцінені судом - ніким інше. З нашої точки зору, з урахуванням саме тієй резонансності кримінального провадження було прийнято рішення, що все таки суд повинен дати оцінку у сукупності всіх доказів

Не попал на сегодняшнее мероприятие и спикер теруправления Александр Белка. Говорит, накануне руководство его настойчиво заверило в том, что никакой пресс-конференции в Харькове не планируется. В самом же территориальном управлении заверяют, мероприятие действительно организовывали собственными силами. Но о каких либо притеснениях и речи и быть не может.

Алексей Новиков, зам.директора, нач.следств. управл.Территориального упр. ГБР в Полтаве

Він, на скільки мені відомо, був на лікарняному останні 2 тижні чи тиждень. І особисто я його на роботі побачив, ми пересіклися увечері, я не знав навіть, що він вийшов на роботу

Впрочем, отсутствие спикера не помешало рассказать об итогах работы территориального управления в этом году. Так, количество уголовных производств достигло почти 5 тысяч. Направили в суд чуть более полутысячи. Однако, говорят, нуждаются в расширении штаба, ведь сейчас на одного следователя приходится около 100 уголовных производств.

А также обнародовали основную версию гибели людей в Балаклее, когда во время плановых работ по разминированию погибли и получили ранения несколько военнослужащих. На сегодня уже назначены экспертизы и допрошены около 100 человек, подозреваемых по делу пока нет, говорит Алексей Новиков.

Алексей Новиков, зам.директора, нач.следств. управл.Территориального упр. ГБР в Полтаве

Ми схиляємося до того, що це основна наша версія, ті особи, які безпосередньо виконували роботи з цими боєприпасами, вони як раз і причетні - із-за того, що не виконували техніку безпеки. Вони розповіли все те, як відбувалось одразу, я вам так скажу. У нас є ця інформація, але з урахуванням того, що на сьогоднішній день нема експертиз, не буду голослівним розповідати чиюсь версію

Также в ГБР сообщили о результатах экспертизы смерти 65-мужчины, которого в марте этого года сбила Toyota, за рулем которой находилась полицейская, однако подозрение сотруднице полиции пока так и не объявили.