Поножовщина, аварии и «погоня» за нетрезвым водителем. Как в Харькове прошли первые майские выходные?

Ночной конфликт на Клочковской закончился поножовщиной. По информации полицейских, с полдесятка мужчин выясняли отношения кулаками, и на пике ссоры 22-летний гражданин Египта ударил ножом израильтянина. Мужчину пришлось госпитализировать, а нападающего стражи порядка задержали. В отделение попали все участники драки и свидетели происшествия. К тому же мужчины повредили припаркованные рядом машины, в какую именно сумму обойдется их ремонт - эксперты сейчас устанавливают.

Еще одно событие, где пострадали люди, произошло на трассе. У поселка Коротич 1 мая дорогу не поделили "Daewoo" и микроавтобус "Mercedes". В результате аварии скорая забрала четыре человека. Медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное.

А вот водителю Volkswagen чудом удалось избежать аварии. Патрульные, рассказывает Дмитрий Гайдук, заметили немецкую машину накануне в час ночи. Она ехала, не включив фар. И когда через громкоговоритель они требовали от водителя остановить авто, тот только прибавил газу и попытался скрыться от полицейских, однако не далеко.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области

Не втримав автомобіль на дорозі, з’їхав на узбіччя, де автомобіль застряг у ґрунті. Водій, аби уникнути відповідальності, вирішив тікати від патрульних пішки.

Заметив полицейских и убегающего водителя Volkswagen, проезжающая мимо машина ВАЗ остановилась, и пассажир, не мешкая, бросился вместе с патрульными догонять правонарушителя. И уже при личной беседе патрульные заметили четкие признаки опьянения у водителя Volkswagen. Драгер, говорит Дмитрий Гайдук, показал превышение допустимой нормы в более чем в 7 раз.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области

Водій погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу "драгер", результат став позитивним - в його крові прилад показав 1,42 проміле алкоголю в крові. На водія було складено адміністративні матеріали за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адмінправопорушення. Та за статтею 122 прім. 2, а саме: невиконання вимоги про зупинку.

Всего, по словам представителя патрульной полиции, за прошлый уикенд было обработано более тысячи вызовов по спецлинии 102.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области

Виїхали на 24 дорожньо-транспортні пригоди, з яких три - з потерпілими. Склали 31 адміністративний матеріал за керування транспортними засобами у стані сп'яніння. А також затримали 36 осіб, імовірно причетних до кримінальних правопорушень.

Обстоятельства всех аварий устанавливаются. Выносить решения по административным материалам будет суд.