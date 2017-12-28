Поножовщина в Харькове: студент пытался убить своего приятеля

28 декабря 2017 г. 20:13

27 декабря по дежурную часть поступило сообщение о том, что около 13-00 в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи доставили 31-летнего мужчины с ножевыми ранениями грудной клетки.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Работники Киевского отдела полиции установили, что во время конфликта 28-летний студент харьковского вуза, гражданин Туркменистана едва не лишил жизни своего земляка. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Мужчины учатся в Харькове и живут в одном общежитии.

Правоохранителями открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 и ч.2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления. В настоящее время он задержан и находится в изоляторе временного содержания.

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