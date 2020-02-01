Попала под обстрел: на Донбассе погибла женщина-медик из Харьковской области

Сегодня, 1 февраля, в результате вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибла боевой медик.

Об этом сообщили на странице ООС в Facebook.

Трагедия произошла в результате вражеского обстрела украинских позиций вблизи Новотошковского.

Боевой медик получила смертельное ранение во время доставки медикаментов на позиции.

"Во время доставки медикаментов на позицию, женщина попала под вражеский обстрел и получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью", - рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, погибшая - жительница Харьковской области.

Об этом сообщается на старнице 93-й ОМБр Холодный Яр в Фейсбук.

«От обстрела террористических вооруженных формирований в районе Новотошковское Луганской области погиб старший боевой медик механизированной роты сержант Сытник Клавдия Владимировна (девичья фамилия - Король).

Она погибла от сквозного осколочного ранения в грудную клетку слева, когда несла лекарство больному бойцу», - говорится в сообщении.

Как отметили в бригаде, Клавдия была в средствах защиты, когда в это время этот участок фронта обстреливали из минометов, станковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Эксперты еще устанавливают, осколком от какого именно снаряда была убита медик.

Как рассказали ее побратимы, Клавдия родилась 25 февраля 1986 в с. Зачепиловка на Харьковщине, где постоянно проживала. Окончила Красноградский медицинский колледж, была фельдшером по образованию, проходила практику на скорой помощи.

В феврале 2017 призвалась на военную службу в Зачепиловском военкомате и заключила трехлетний контракт с Вооруженными Силами. Служила в 54-й отдельной механизированной бригаде, а в октябре прошлого года перешла к холодноярцам, когда бригада тренировалась на Яворовском полигоне.

Сегодня осиротела дочь Юлия 2008 года рождения. Также у Клавдии остались папа, мама и младшая сестра, которая имеет инвалидность, отметили в бригаде.

«Она была откровенной и справедливой. Искренняя, конкретная, если правду, то в лоб! Настоящий правдоруб. За это ее и любили », - говорит о погибшей друг Анатолий из ее родного города.

«Бригада выражает глубокие соболезнования родным, близким и собратьям боевого медика в связи с тяжелой утратой. Вечная слава Клавдии!», - добавили военные.