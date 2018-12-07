Попали под колеса на "зебре". Подробности ДТП на пешеходном переходе по улице Мира

Улица Мира, пешеходный переход возле дома номер 20. Именно здесь накануне двое людей получили существенные травм в результате ДТП. Все произошло вечером, около половины десятого. Водитель автомобиля «Hyundai», двигаясь в направлении Индустриалього проспекта, наехал на пешеходов, когда те переходили дорогу. Пострадавших на карете "скорой" сразу отправили в больницу. Медики диагностировали у мужчины перелом ноги, женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Харьковчанка Светлана Еченина рассказывает, стала свидетелем ДТП, когда шла с работы домой. Говорит, водитель даже не притормозил, после наезда на людей продолжил движение, но вскоре остановился - на встречу мужчине ехал экипаж патрульной полиции.

Светлана Еченина, свидетель ДТП:

Водитель притармаживать не стал, и вот этот человек, который повернулся, он успел оттолкнуть женщину, которая шла рядом с ним, то есть женщина от этого толчка, она вылетела вперед, она упала, а мужчина, видимо, не успел мужчину спасти, мужчину сбило, его от удара аж подбросило. И он упал. Сам он успел отскочить, тот что толкал, мужчина остался на обочине, женщина лежала на тротуаре.

Горожане, которые живут в соседних домах подчеркивают, несмотря на установленные дорожные знаки, переход возле 20-го дома по улице Мира достаточно опасный. На него жалуются и пешеходы, и автомобилисты. Уверяют, не хватает хорошего освещения, особенно зимой.

Лидия Ивановна:

Часто водители останавливаются, но есть такие, что летят на бешенной скорости, им все равно. Ну, я редко здесь перехожу, у меня зрение плохое, я стараюсь дойти до светофора, там уже выключили и я пошла.

Елена:

Потому что нет освещения, тут совершенно не видно. Если бы поставили какой-то фонарик, чтобы дорогу видно. Мы вот с мужем на машине едем, не видно ничего, кто тут стоит, кто перебегает, то есть из-за этого.

Тем временем, правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, которая произошла накануне. Открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют траснпортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.