Попытка изнасилования малолетнего ребенка под Харьковом: открыто уголовное дело

Правоохранители открыли уголовное производство по факту попытки изнасилования пятилетнего ребенка в поселке Песочин Харьковской области (ст.152 УК Украины).

Информация о данном случае была опубликована в соцсетях, в частности, был опубликован скриншот поста, в котором жительница Песочина обвиняет троих учеников местной школы в том, что в районе железнодорожной станции Песочин на детской площадке они поиздевались над 5-летним мальчиком, угрожали ему ножом, а затем изнасиловали.

Однако как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, семья мальчика состоит на учете как неблагополучная. Ребенка осмотрели медики и никаких повреждений соответствующего для изнасилования характера у него не выявили.

Со слов ребенка, он все придумал.

По данным полиции, уголовное производство пока не закрыто, но следствием будет учитываться заявление матери мальчика.