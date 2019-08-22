 

Попытка рейдерского захвата на Харьковщине - подозреваемым изберут меру пресечения

22 августа 2019 г. 11:38

21 августа в 18:00 в Киевский районный суд Харькова поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении 15 человек, по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе апелляционного суда. 

Напомним, 20 августа мужчины в масках и с оружием проникли в помещение Государственного предприятия  «Пантелеймоновское» институт растениеводства им. Юрьева Национальной академии аграрных наук Украины. Они спровоцировали конфликт с новым руководством, повредили автомобиль «Лексус» и скрылись на трех автомобилях с места происшествия.

Ходатайства по резонансному делу назначены к рассмотрению 22 августа и будут рассматриваться в течение сегодняшнего дня следственными судьями Киевского райсуда.

Следственные судьи -  Ефименко Н.В., Колесник С.А. и Муратова С.О.

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