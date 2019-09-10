Поселки и села в дыму. Спасатели продолжают бороться с масштабным пожаром на военном полигоне

Густой дым из-за пожара начал накрывать населенные пункты Чугуевского района еще 3 недели назад, рассказывают местные жители. Затем ситуация ненадолго улучшилась, однако в эти выходные разгорелось с новой силой. Люди говорят - находиться на улице невозможно из-за едкого дыма и копоти. Дома, несмотря на жару, приходится закрывать все окна. Дышать нечем, болит голова и тошнит. Малышей в школы и детских садики родители отпускать не хотят.

Наталья, жительница пгт Малиновка:

В 8 вечера начинает разгораться и в 10 вечера уже ничего не видно, а в половину второго вообще задыхаемся. Но это мыслимо? Закрываем окна, с нас все течет. Астматики, давление у всех, аллергия. Как можно в квартире в такую жару сидеть запечатанным?

Татьяна, жительница пгт Малиновка:



Выходишь вечером на улицу, дышать вообще невыносимо, глаза выедает так, что стоишь две минуты и заходишь квартиру, квартиры все провоняные, подьезды провоняные ужасно. Кстати, написали сегодня в вайбере, что школьники с завтрашнего дня в школу ходят на 10 часов, так как утром сильное задымление.

Александр, житель пгт Малиновка:

Да его на прошлой неделе МЧСники тушили с вертолета. Где-то 15 вылетов они сделали. Забор сделали воды. Затушили, но видите погода какая, дождя нету, туда подъехать тяжело. Там куча боеприпасов с времен войны пооставалось, они периодически нагреваются. Кто туда полезет? Теперь надо ждать, когда пойдет нормальній дождь и все это затушит.

Председатель поселкового совета в Малиновке рассказывает - произошло возгорание торфяников на военном полигоне вблизи Клугино-Башкировки. Общая площадь пожара составляет около 10 гектаров. Для борьбы с огнем задействовали не только чрезвычайников, но и военную технику. Местные чиновники подчеркивают - ситуация осложняется тем, что на территории охваченной огнем могут взрываться боеприпасы.

Николай Семерьянов, поселковый голова пгт Малиновка:

Цю пожежу не вдалось нам сьогодні потушить. Сьогодні с 8 утра работають пожежники, але не потушена пожежа. Горять торф’яники. В ту п’ятницю ми тушили вертольотом, основний очаг був потушений. Але на сьогодні ця проблема є і ми хотіли попросить обласну МНС, щоб вони нам виділили авіацію.

По данным Чугуевского городского совета, в течение суток саперы обезвредили более 10 боеприпасов, еще три - сдетонировали от огня. В региональном представительстве Минобороны отмечают - о взрывах на месте горения торфяников им пока не известно. На территории полигона нет складов и хранилищ, содержащих взрывоопасные предметы или вещества. А занятия по боевой подготовке с выполнением практических стрельб не проводились. Военные подчеркивают - сейчас пытаются вместе с пожарными не допустить распространения огня: тление торфяников может провоцировать развитие низовых пожаров.

Виталий Саранцев, пресс-офицер Минобороны в Харьковской обл.:

Доступ туди даного типу пожежі ускладнюється тим, що незручно підїжджати техінкою, водою важко проливати. Були проведені певні міри, проводиться обкопування ділянки території аби запобігти подальшому розповсюдженню. Сам полігон використовується із 49-го року, тому якась вірогідність того, що там можуть знаходитися вибухонебезпечні предмети, вона все ж таки э. Але там на місці працюють саперні групи, які проводять обстеження території.

Жертв и пострадавших нет, отмечают чиновники и военные. В облгосадминистрации сообщают, что ситуация пока не требует создания специального областного штаба. Также речь не идет об отселении людей из-за пожара. Но в Депаратаменте гражданской защиты уверяют - ситуацию мониторят.