Пошел в музыкальную школу и не вернулся: на Алексеевке пропал подросток

30 ноября 2019 г. 10:56
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В Харькове разыскивают пропавшего школьника - 13-летнего Даниила Казакова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГЦНП в Харьковской области, парень 29 ноября после занятий в школе пошел в музыкальную школу по улице Архитекторов и домой не вернулся.

Даниилу на вид 14-15 лет, он имеет рост 174 см и среднее телосложение, серые глаза, светлые короткие волосы.

Подросток был одет в зеленую короткую куртку с капюшоном, классические коричневые брюки, черные сапоги, на голове - серая шапка. При себе имел черный рюкзак.

Как отмечается, пропавший имеет особые приметы: родимое пятно овальной формы 1-1,5 см на животе слева и шрам.

Владеющих информацией о разыскиваемом в полиции просят сообщать в Шевченковский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам: 337-78-80, 0674846128 или 102.

 

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