После драки в пабе "Стена" полиция задержала более 50 болельщиков, есть пострадавший

01 ноября 2017 г. 11:46
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31 октября в 23:16 к правоохранителям  поступило сообщение, что в рок-пабе "Стена" происходит драка.

 Во время проверки информации сотрудники полиции установили, что конфликт произошел между голландскими и украинскими болельщиками. В  баре вібили 4 окна.

В Шевченковский отделполиции доставлены 52 человека для установления всех обстоятельств конфликта.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений, проверка продолжается.

В  пресс-службе ХОГА отметили,  что  в результате драки пострадал  гражданин Кололевства Нидерланды. Его доставили в больнику с ушибами и ссадинами.

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