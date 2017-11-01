После драки в пабе "Стена" полиция задержала более 50 болельщиков, есть пострадавший

31 октября в 23:16 к правоохранителям поступило сообщение, что в рок-пабе "Стена" происходит драка.

Во время проверки информации сотрудники полиции установили, что конфликт произошел между голландскими и украинскими болельщиками. В баре вібили 4 окна.

В Шевченковский отделполиции доставлены 52 человека для установления всех обстоятельств конфликта.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений, проверка продолжается.

В пресс-службе ХОГА отметили, что в результате драки пострадал гражданин Кололевства Нидерланды. Его доставили в больнику с ушибами и ссадинами.