После карантина на лайнере Diamond Princess в Японии скончался третий пассажир судна

23 февраля 2020 г. 17:40
Источник: УНИАН
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Третий случай смерти среди пассажиров, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, зафиксирован в Японии. Об этом сообщает Kyodo.

По данным Министерства здравоохранения Японии, умер 80-летний мужчина, который был пассажиром круизного лайнера.

При этом министерство не предоставило больше никаких подробностей об умершем мужчине, ссылаясь на отсутствие согласия его семьи для разглашения информации.

Напомним, до этого умерли двое пассажиров лайнера - мужчина и женщина, тоже старше 80 лет.

Как сообщалось, на борту круизного лайнера Diamond Princess, который встал на рейд в японском порту Йокогама в начале февраля, было подтверждено 634 случая заражения COVID-19. На Diamond Princess находятся 25 украинцев. Двое из них - мужчина и женщина, которые являются членами экипажа - заразились коронавирусом.

С 19 февраля пассажиры корабля начали покидать лайнер после двухнедельного карантина.
 

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