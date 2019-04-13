После семейной ссоры мужчина выбросился из окна

13 апреля 2019 г. 10:28
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Вечером 12 апреля в поселке Эсхар Чугуевского района местный житель попытался свести счеты с жизнью.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина после семейной ссоры выпрыгнул из окна собственной квартиры, расположенной на 5 этаже.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Чугуевскую районную больницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «покушение на совершение самоубийства».

 

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