После семейной ссоры мужчина выбросился из окна

Вечером 12 апреля в поселке Эсхар Чугуевского района местный житель попытался свести счеты с жизнью.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина после семейной ссоры выпрыгнул из окна собственной квартиры, расположенной на 5 этаже.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Чугуевскую районную больницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «покушение на совершение самоубийства».