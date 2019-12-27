Последствия ДТП на Героев Труда: видео очевидцев

27 декабря 2019 г. 16:18
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Видео с места ДТП на Героев Труда сегодня было опубликовано свидетелями столкновения.

Накануне вечером около 20:30 в районе Журавлевки Audi врезался в двигавшийся впереди в попутном направлении автомобиль Mazda, после чего Audi выбросило на полосу встречного движения, где он по касательной задел встречный Ford и  лоб в лоб врезался в Geely.

По данным полиции, травмы в результате ДТП получили водитель Geely и его спутница, а также водитель Audi и его пассажир.

По словам очевидцев, мужчина, управлявший автомобилем Audi, какое-то время присутствовал на месте аварии, вел себя неадекватно и предлагал «за все заплатить».

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