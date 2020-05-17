Посол Китая, ранее работавший в Украине, найден мертвым в Израиле

Посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в своей резиденции, в пригороде Тель-Авива.

Смерть дипломата подтвердили представитель посольства, а также представитель израильской полиции, пишет Reuters.

Китайскому политику было 58 лет.

Израильский телеканал 12 TV, ссылаясь на слова неизвестных сотрудников скорой медицинской помощи заявил, что, по предварительным данным, Ду умер во сне по естественным причинам.

Официально причина его смерти пока не называется.

Ду Вэй был назначен послом Китая в Израиле в феврале 2020 года. С 2016 по 2019 год он был послом Китая в Украине.