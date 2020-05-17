Посол Китая, ранее работавший в Украине, найден мертвым в Израиле

17 мая 2020 г. 18:00
Источник: Зеркало недели
52 просмотра

Посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в своей резиденции, в пригороде Тель-Авива.

Смерть дипломата подтвердили представитель посольства, а также представитель израильской полиции, пишет Reuters.

Китайскому политику было 58 лет.

Израильский телеканал 12 TV, ссылаясь на слова неизвестных сотрудников скорой медицинской помощи заявил, что, по предварительным данным, Ду умер во сне по естественным причинам.

Официально причина его смерти пока не называется.

Ду Вэй был назначен послом Китая в Израиле в феврале 2020 года. С 2016 по 2019 год он был послом Китая в Украине.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53