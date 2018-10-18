Посреди улицы в Харькове попытались задержать призывника (видео)

18 октября 2018 г. 15:19
Источник: SQ
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В социальных сетях появилось видео, как сотрудники военкомата пытались задержать на улице молодого человека призывного возраста. При этом, за их действиями наблюдал сотрудник патрульной полиции. 

Отметим, что согласно информации Status Quo в городе созданы специальные комиссии, которые напоминают призывникам о необходимости явиться в военкомат после объявления призыва. В состав комиссии обычно входят сотрудники военкомата и полицейские.

По словам военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата Юрия Калгушкина, у парней в возрасте от 18 до 27 лет на улицах проверяют документы. Согласно закону, призывник обязан явиться в военкомат после объявления призыва без всяких напоминаний и без вручения повестки. Но поскольку не явились уже около 1,5 тысяч человек, военкомы проверяют документы у юношей. Если комиссия выявит призывника, то ему объясняют, в какой военкомат он должен прийти и где тот находится. 

Калгушкин также прокомментировал видео, отметив, что случаях нарушений следует сообщать в облвоенкомат. По данному факту будет проведено расследование, чтобы не допускать нарушений в будущем.

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