Пострадавший в результате взрыва на Салтовке погиб: подробности от полиции

Работники полиции устанавливают обстоятельства взрыва, который произошел сегодня, 26 января, днем, в одной из моноэтажек в Московском районе Харькова.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о взрыве в квартире жилого дома, расположенного на улице Светлой, поступило в полицию 26 января.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

По заключению специалистов, в доме произошел взрыв гранаты «РГД-5», в результате чего погиб 63-летний житель квартиры. Других пострадавших нет.

Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Следователем решается вопрос о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.