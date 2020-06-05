Потоновца Онищенко арестовали на 60 суток

Киевский районный суд Харьковской области избрал меру пресечения для главы организации «Потон» Павла Онищенко, назначив 60 суток под стражей без права залога. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Адвокаты Онищенко просили о более мягкой мере пресечения, объясняя это тем, что тот не знал, что в автомобиле находятся правоохранители.

Напомним, что 3 июня полиция в Краснокутском райлне задержала представителей «Потона» из-за конфликта с правоохранителями. По сообщению полиции, агрессивно настроенные мужчины угрожали им, порезали колеса машины, повредили лобовое и боковое стекла.