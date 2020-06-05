Потоновца Онищенко арестовали на 60 суток

05 июня 2020 г. 17:30
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Киевский районный суд Харьковской области избрал меру пресечения для главы организации «Потон» Павла Онищенко, назначив 60 суток под стражей без права залога. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Адвокаты Онищенко просили о более мягкой мере пресечения, объясняя это тем, что тот не знал, что в автомобиле находятся правоохранители.

Напомним, что 3 июня полиция в Краснокутском райлне задержала представителей «Потона» из-за конфликта с правоохранителями. По сообщению полиции, агрессивно настроенные мужчины угрожали им, порезали колеса машины, повредили лобовое и боковое стекла.

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