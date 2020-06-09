Потоновцев подозревают в вымогательстве денег

09 июня 2020 г. 15:57
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Полиция Харькова устанавливает пострадавших в результате возможной противоправной деятельности общественной организации «Потон». Как сообщили в ГУНП Харьковской области, по имеющейся информации, члены указанной организации могут быть причастны к совершению других уголовных преступлений, в частности, вымогательстве денежных средств из коммерческих предприятий Харьковской области.

Напомним, 3 июня харьковские полицейские задержали пятерых участников общественной организации, совершивших вооруженный конфликт с работниками правоохранительных органов. Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, они взяты под стражу.

Полиция обращается к гражданам, пострадавшим от действий ОО «Потон», сообщить информацию по спецлинии 102, по месту жительства в территориальные подразделения полиции, или в следственное управление ГУНП в Харьковской области по телефону +380577059077.

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