Потоп на Гагарина: "Харьковводоканал" ведет ремонтные работы

О том, что на проспекте Гагарина потоп, написали харьковчане в соцсетях. По данным КП «Харьковводоканал», сейчас там ведутся ремонтные работы на водоводе диаметром 800 мм.

«Проводятся аварийно-ремонтные работы на водоводе, который проходит на территории частной школы. Технологическим регламентом предусмотрен сброс воды через задвижку в колодце в ливневую канализацию с целью дальнейшего проведения работ на данном участке», - сообщил заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьководоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.

По его словам, временно, на время проведения ремонтных работ, прекращено водоснабжение части домов микрорайона. Ориентировочный срок окончания ремонтных работ сегодня, 12 июня, в 20:00. Подвоза воды осуществляется автоцистернами компании.