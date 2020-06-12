Потоп на Гагарина: "Харьковводоканал" ведет ремонтные работы

12 июня 2020 г. 14:14
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О том, что на проспекте Гагарина потоп, написали харьковчане в соцсетях. По данным КП «Харьковводоканал», сейчас там ведутся ремонтные работы на водоводе диаметром 800 мм.

«Проводятся аварийно-ремонтные работы на водоводе, который проходит на территории частной школы. Технологическим регламентом предусмотрен сброс воды через задвижку в колодце в ливневую канализацию с целью дальнейшего проведения работ на данном участке», - сообщил заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьководоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.

По его словам, временно, на время проведения ремонтных работ, прекращено водоснабжение части домов микрорайона. Ориентировочный срок окончания ремонтных работ сегодня, 12 июня, в 20:00. Подвоза воды осуществляется автоцистернами компании.

Видео: 

Потоп на пр. Гагарина - 12.06.2020

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