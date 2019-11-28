Потоп в Новобаварском районе Харькова. Местные жители жалуются на бездействие коммунальщиков

Весь двор у нас, вот это с сегодня, после вчерашнего ремонта водоканала. Вот, пол двора залито водой и это мы целый день звонили. Сейчас туалет уже, наверное, тоже же там, я же туда еще не заходила, понимаете. И погреб, и это постоянно у нас.

Елена Ткаченко демонстрирует последствия аварии в собственном дворе, по улице Регистраторской. Всё затопило водой. Женщина говорит: трубу здесь прорывает уже не первый раз.

Елена Ткаченко, местная жительница

Сегодня утром, в 6 часов утра, я слышу: что-то шумит. Выхожу - море воды. Во дворе у нас вода, в погребе у нас, естественно, вода, гараж нам залило.

Проблемы с трубой, говорит Елена, начались еще 17 ноября. Сначала, вода текла маленькой струей. Женщина обратилась в аварийную службу. Приехали рабочие через неделю, даже немного больше. Трубу, вроде бы, починили во вторник, 26-го. А в среду её снова прорвало. Соседи говорят: живут здесь, будто, на минном поле и не знают, когда дворы вновь зальет.

Ольга Рысь, соседка

Вот летом был фонтан до трёх метров. Было ужас что. Что молодежь с улицы пришла с работы, все взяли лопаты, прорывали канавы, носили песок со своих ворот, чтоб не растеклось в квартиры, даже.

Люди говорят: в аварийную службу звонили с самого утра, пока еще улицу окончательно не залило водой. А в ответ слышали обещания диспетчеров. Коммунальщиков увидели только после обеда. Но, говорят разъяренные люди, те даже не пытались что-то сделать. Отвечать на вопросы журналистов они тоже не захотели.

-Мужчины? -У нас нет комментариев никаких.

Потоп не только перечекрнул планы, но и нанес значительный материальный ущерб имуществу жителей частного сектора, говорит Елена Ткаченко. Женщина начала собирать соседей для подачи коллективной жалобы в соответствующие инстанции, а далее - обращаться в суд.