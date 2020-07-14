Повредил автомобиль, забрал штатив и угрожал расправой. Подробности нападения на журналистов "АТН" на Баварии

Шо ты снимаешь? Тебе голову отбить, ******?

Угрозы физической расправы, толкотня, нецензурная брань и камни в сторону журналистов. Сегодня во время съемок сюжета агрессивно настроенный мужчина набросился на съемочную группу телеканала "АТН".

События разворачивались утром - съемочные группы нескольких телеканалов только настраивали технику у дома, где женщина накануне убила своего 10-летнего сына и покончила с собой, как со двора вышел брат погибшей и начал угрожать и физически препятствовать работе нескольких съемочных групп.

На место сразу была вызвана полиция.

Съемочные группы, чтобы не рисковать, до приезда полицейских отошли на безопасное расстояние.

Не прошло и нескольких минут, как агрессивный родственник пришел к журналистам уже с подкреплением из нескольких неизвестных мужчин. Злоумышленник решил, не ограничиваясь бранью, перейти к более активным действиям.

Слушай, друг, ты, *****, очень сильно рискуешь!

На просьбы успокоиться мужчина совсем не реагировал. Объектом его агрессии стал оператор новостей АТН. Когда тот от греха подальше закрылся в машине - злоумышленник не только продолжил свои словесные угрозы, более того, начал уничтожать машину - оторвал у нее ручки и разбил крыло.

Злоумышленник также забрал штатив от съемочной камеры телекомпании АТН.

Патрульные, прибывшие на место, по факту вызова относительно воспрепятствования журналистской деятельности, угроз, кражи и хулиганских действий мало чем помогли: вернуть штатив они не смогли, задержать злоумышленника даже не попробовали.

Более того, в машине высказали мнение, что вроде бы съемочная группа сама виновата, так как якобы провоцировала родственника погибших.

В главке же под конец дня на официальном сайте сообщили, что правоохранители пока только установили, что «между представителями одного из телеканалов и местным жителем возникла ссора, во время которой оператор съемочной группы обнаружил отсутствие штатива для видеокамеры».

Собственно, по этому факту следователи Новобаварского отдела полиции открыли уголовное производство по статье - (кража) Уголовного кодекса Украины.

Часом позже было отдельно сообщено, что по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов информация внесена в Единый реестр досудебных расследований.