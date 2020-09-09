Повреждение газопровода под Харьковом: от газоснабжения отключены более 2 тысяч абонентов

09 сентября 2020 г. 12:14
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8 сентября в 14:45 в Люботинское отделение полиции поступило сообщение о том, что в садовом товариществе на одном из участков представители строительной фирмы проводили бурение скважины для водоснабжения. Вследствие работ буром была повреждена газовая труба высокого давления диаметром 500 мм газопровода направления «Песочин-Коротич-Люботин». Об этом сообщили в ГУНП Харьковской области.

Сейчас представители АО «Харьковгаз» проводят работы по ликвидации аварии. Пострадавших нет. Для проведения ликвидационных работ от газоснабжения отключены более 2240 абонентов в населенных пунктах Коротич, Алешки и Майский. Предварительная дата возобновления газоснабжения 10 сентября.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливают работники полиции.

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