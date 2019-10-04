 

Появилось первое видео с места авиакатастрофы Ан-12 подо Львовом

04 октября 2019 г. 10:44
Источник: УНИАН
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В сети опубликовали первое видео с места крушения Ан-12 в районе львовского аэропорта.

Видео на своей странице в Facebook опубликовал Игорь Зинкевич.

Как видно на обнародованных кадрах, во время аварийной посадки самолет получил серьезные повреждения.

Как сообщалось, вблизи Львова совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12, спасатели пытаются высвободить экипаж.

Известно, что транспортный самолет сначала исчез с радаров, а затем совершил аварийную посадку в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Львов».

В спасательных работах от ГСЧС задействован 41 человек личного состава и семь единиц техники.

По последним данным, в авиакатастрофе погибло пять человек.

 

Видео: 

Под Львовом разбился самолет

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