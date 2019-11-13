Появилось видео обрушения потолка в здании полиции, при котором пострадали два человека

13 ноября 2019 г. 15:35
Источник: Корреспондент.net
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В сети появилось видео обрушения потолка в здании областного управления полиции, которое накануне произошло над центральной лестницей в здании ГУНП на Еврейской, 12.

В результате обрушения потолка пострадало два сотрудника уголовного розыска.

Пострадавших госпитализировали с травмами.

Позже стало известно, что у одного из них, помимо ссадин и сотрясений мозга, диагностировали закрытый перелом обеих ног.

Видео обрушения потолка было опубликовано на YouTube-канале Думская.нет.

На записи видно, что обрушение случилось, когда на лестнице были люди.

В ведомстве отмечают, что капитальный ремонт в главке проводился больше 15 лет назад.

 

Видео: 

Обрушение потолка в здании главного управления полиции Одесской области

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