Появилось видео пуска ракеты по украинскому самолету в Иране

11 января 2020 г. 16:42
Источник: Канал 24
166 просмотров

В сети появилось видео, на котором виден вероятный запуск ракеты военными формированиями Ирана. Возможно, именно эта ракета попала в украинский пассажирский самолет, который пролетал в небе над окрестностями Тегерана.

Его обнародовал журналист-расследователь The New York Times Кристиан Триберт.

На этой видеозаписи видно, что иранская система противовоздушной обороны к северо-востоку от Паранда запускает ракету, – отметил он.

Журналист уточнил, что геолокация совпадает с местом вероятного попадания ракеты в самолет.

 

Bellingcat сейчас изучает новое видео Триберта.

"Есть новое видео, на котором, вероятно, виден запуск ракеты, и место съемки которого, как показал анализ, расположено неподалеку от места, где был сбит самолет. Кажется все более вероятным, что это была ракета земля-воздух "Тор", но отвергать другие варианты еще рано, потому что еще нет 100% доказательств", – рассказал в комментарии Укринформу основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Сегодня, 11 января, Иран официально признал, что украинский самолет был случайно сбит ракетой.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.