Появилось видео пуска ракеты по украинскому самолету в Иране

В сети появилось видео, на котором виден вероятный запуск ракеты военными формированиями Ирана. Возможно, именно эта ракета попала в украинский пассажирский самолет, который пролетал в небе над окрестностями Тегерана.

Его обнародовал журналист-расследователь The New York Times Кристиан Триберт.

На этой видеозаписи видно, что иранская система противовоздушной обороны к северо-востоку от Паранда запускает ракету, – отметил он.

Журналист уточнил, что геолокация совпадает с местом вероятного попадания ракеты в самолет.

NEW: This CCTV footage appears to show an Iranian air defense system, northeast of Parand, firing a missile. I've geolocated it right under the approx. location where we think the missile hit the jet. Date is correct (18 Dey 1398) but time is off (7:48), maybe due to settings. pic.twitter.com/cuoadeEG1y — Christiaan Triebert (@trbrtc) 11 января 2020 г.

Bellingcat сейчас изучает новое видео Триберта.

"Есть новое видео, на котором, вероятно, виден запуск ракеты, и место съемки которого, как показал анализ, расположено неподалеку от места, где был сбит самолет. Кажется все более вероятным, что это была ракета земля-воздух "Тор", но отвергать другие варианты еще рано, потому что еще нет 100% доказательств", – рассказал в комментарии Укринформу основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Сегодня, 11 января, Иран официально признал, что украинский самолет был случайно сбит ракетой.