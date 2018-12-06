Появилось видео стрельбы в супермаркете "Рост"

Появилась видеозапись вечернего инцидента в супермаркете "Рост", в Киевском районе города.

Как сообщали Новости АТН, 5 декабря полицейский взвода охраны получил от представителя охраны супермаркета информацию о том, что неизвестный мужчина отказывается платить за товар. Сотрудник полиции охраны подошел к посетителю, представился и предложил решить конфликт в рамках закона и дождаться приезда наряда полиции.

Однако, в служебном помещении мужчина вдруг набросился на полицейского и нанес ему несколько ножевых ранений.

Полицейский использовал табельное огнестрельное оружие и ранил мужчину. Ночью 24-летний мужчина скончался.

Состояние здоровья 25-летнего работника полиции стабильное.