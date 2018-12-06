Появилось видео стрельбы в супермаркете "Рост"

06 декабря 2018 г. 13:31
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Появилась видеозапись вечернего инцидента в супермаркете "Рост", в Киевском районе города. 

Как сообщали Новости АТН, 5 декабря полицейский взвода охраны получил от представителя охраны супермаркета информацию о том, что неизвестный мужчина отказывается платить за товар. Сотрудник полиции охраны подошел к посетителю, представился и предложил решить конфликт в рамках закона и дождаться приезда наряда полиции.

Однако, в служебном помещении мужчина вдруг набросился на полицейского и нанес ему несколько ножевых ранений.

Полицейский  использовал табельное огнестрельное оружие и ранил мужчину. Ночью 24-летний мужчина скончался. 

Состояние здоровья 25-летнего работника полиции стабильное.

Видео: 

Видео с супермаркета Рост, где была стрельба

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