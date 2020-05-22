Пойман еще один "черный лесоруб", который пытался скрыться от полиции на авто, груженном стволами дубов

На Харьковщине во время ночного патрулирования работники полиции задержали мужчину, который незаконно перевозил древесину. Он транспортировал стволы дубов без разрешительных документов и пытался скрыться от полицейских. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
Как рассказал заместитель начальника Люботинского отделения полиции Владимир Стародубцев, в связи с тем, что на территории района участились случаи незаконной вырубки лесов, руководством Люботинського отделения полиции было принято решение об усиленном патрулировании на некоторых участках Песочинской поселковой территориальной общины.
Так, 18 мая в 2:14 в селе Рай-Еленовка полицейские офицеры заметили подозрительный грузовик, номерные знаки которой не освещались. Они остановили автомобиль «ГАЗ» и выяснили, что документов на право управления, а также на автомобиль у водителя при себе не было.
"Как только преступник услышал, что мы вызываем на место происшествия следственно-оперативную группу, он неожиданно закрыл двери авто и начал движение в сторону лесопосадки, пытаясь уйти от нас по бездорожью", - вспоминают полицейские.
Работники полиции догнали автомобиль правонарушителя. После остановки транспорта мужчина выпрыгнул из автомобиля и скрылся в лесопосадке. В грузовике находились трехметровые недавно спилены стволы дубов.
В настоящее время личность водителя установлена. Им оказался 40-летний житель поселка Песочин. Сейчас проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по предварительной квалификацией по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Происхождение породы устанавливается. Санкция статьи предусматривает штраф от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.