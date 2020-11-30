Пойманы интернет-мошенники, которые продавали стики для электронных сигарет и не отправляли их покупателям

Работники харьковской киберполиции уличили в мошенничестве двух жителей Кривого Рога, которые создали сайты по продаже товаров в сети Интернет, не собираясь отправлять товар покупателям. В качестве предоплаты за стики для электронных сигарет правонарушители получали средства клиентов.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, правоохранители установили, что 32-летний мужчина с 2018 года заказывал в сети Интернет создание сайтов по продаже аксессуаров для электронных сигарет. На сайтах были размещены товары, цены и форма для оформления заказа. Доставку товара он обещал покупателям только на условиях предоплаты. Общение с пострадавшими злоумышленник осуществлял путем переписки в мессенджерах. После получения средств прекращал общения или блокировал абонентов. К преступной деятельности он привлек свою сожительницу, которая снимала наличные с банковских карточек фигуранта.

Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленников, в ходе которого изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, платежные карточки, денежные средства.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.