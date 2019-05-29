Пожар и взрыв в Золочеве: делом занялась полиция

29 мая 2019 г. 13:35
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Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, трагедия произошла произошло 28 мая около 22:30 в поселке Золочев.

Предварительно установлено, что возле одного из домов произошло возгорание гаража. Мужчина переливал бензин через электрический насос, в результате чего произошло замыкание и возгорание гаража и автомобиля, а затем и взрыв.

В результате происшествия 50-летний мужчина получил ожоги всего тела и в тяжелом состоянии был доставлен в одну из больниц Харькова.

На место выезжали работники полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сведения по факту происшествия внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. Сейчас выясняются все обстоятельства пожара.

 

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