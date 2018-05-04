Пожар на арсенале в Балаклее:что происходит сейчас

Как сообщалось, 3 мая в 13:40 в Балаклее Харьковской области, на технической территории воинской части «65 Арсенал» Министерства обороны Украины, возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, по состоянию на 08:00 4 мая ситуация контролируемая, наблюдается незначительное тление 4 очагов.

Пожар не распространяется. Взрывов не наблюдается.

Жертв и пострадавших нет.

В пределах технической зоны проводится тушение 4-мя пожарными танками ВСУ, заправку водой которых осуществляют подразделения ГСЧС.

4 мая пожарной авиацией ГСЧС осуществлено 6 сбросов воды.

В 10 км зоне вокруг Балаклея ограничено движение транспорта и введен временный запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 км и высотой 6 км.

Движение железнодорожного транспорта на станции "Балаклея" восстановлено.