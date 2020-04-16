Пожар на "Барабашово": подробности

16 апреля 2020 г. 11:11
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16 апреля в 02:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем на территории ТЦ «Барабашово». Очаг пожара находился в торговом павильоне модульного сектора «Б».
 
Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия первых спасательных подразделений в двухэтажном торговом павильоне горели товары хозяйственного предназначения на площади 200 кв.м. и были повреждены окна смежного павильона.
 
В тушении пожара принимали участие 11 отделений спасателей на автоцистернах. Всего задействовано около 60 человек личного состава ГСЧС. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.
 
Локализован пожар в 3:22, полностью ликвидирован в 4:31. Причина возгорания и ущерб устанавливается. Жертв и пострадавших нет. Правоохранительными органами проводится проверка по данному факту.
 
 

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