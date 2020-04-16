Пожар на "Барабашово": подробности

16 апреля в 02:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем на территории ТЦ «Барабашово». Очаг пожара находился в торговом павильоне модульного сектора «Б».

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия первых спасательных подразделений в двухэтажном торговом павильоне горели товары хозяйственного предназначения на площади 200 кв.м. и были повреждены окна смежного павильона.

В тушении пожара принимали участие 11 отделений спасателей на автоцистернах. Всего задействовано около 60 человек личного состава ГСЧС. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.