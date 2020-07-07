Пожар на Библика: из четырехэтажки эвакуировали 5 человек

07 июля 2020 г. 10:52
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Сегодня, 7 июля, в 2:56 спасателям поступило сообщение о задымлении в подъезде жилого четырехэтажного дома, что находится на улице Библика, 30.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, по прибытию к месту пожара было установлено, что в одной из квартир на четвертом этаже горели входные двери. Дым быстро заполнил лестничную клетку. Спасатели оперативно организовали эвакуацию жителей из соседних квартир. Всего в сопровождении бойцов ГСЧС были выведены на свежий воздух 5 человек.

В 3:36 пожар был полностью ликвидирован. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей обошлось без человеческих жертв. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

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