Пожар на ферме под Харьковом: полиция начала расследование

Сегодня сообщалось о том, что накануне вечером в селе Княжное Нововодолажского района произошел пожар на ферме, где в результате возгорания сарая погибло более 50 свиней.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Сообщение от диспетчера ГСЧС о пожаре поступило в дежурную часть Нововодолажского отделения полиции вечером 16 ноября.
Пожар был ликвидирован спасателями.
Огнем был уничтожен сарай общей площадью 5000 квадратных метров, в котором погибло более 50 голов свиней.
Владельцем данного здания является 32-летний местный житель.
Проводятся необходимые следственные действия.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Санкция данной статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.