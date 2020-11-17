Пожар на ферме под Харьковом: полиция начала расследование

Сегодня сообщалось о том, что накануне вечером в селе Княжное Нововодолажского района произошел пожар на ферме, где в результате возгорания сарая погибло более 50 свиней.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Сообщение от диспетчера ГСЧС о пожаре поступило в дежурную часть Нововодолажского отделения полиции вечером 16 ноября.

Пожар был ликвидирован спасателями.

Огнем был уничтожен сарай общей площадью 5000 квадратных метров, в котором погибло более 50 голов свиней.

Владельцем данного здания является 32-летний местный житель.

Проводятся необходимые следственные действия.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Санкция данной статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.