Пожар на Гагарина: хозяйку квартиры госпитализировали с отравлением угарным газом

Сегодня утром в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире трехэтажного жилого дома, что находится по адресу пр. Гагарина 310.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Харьковской области, на время прибытия спасателей стало известно, что в квартире горели домашние вещи и диван. Площадь пожара составила 3 ​​кв.м. В задымленной комнате находилась хозяйка 1939 года рождения, с предварительным диагнозом отравление угарным газом она госпитализирована во 2-ю больницу Харькова.

Пожар удалось полностью ликвидировать. Причина его возникновения устанавливается.