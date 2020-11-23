Пожар на Гагарина: хозяйку квартиры госпитализировали с отравлением угарным газом

23 ноября 2020 г. 15:02
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Сегодня утром в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире трехэтажного жилого дома, что находится по адресу пр. Гагарина 310.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Харьковской области, на время прибытия спасателей стало известно, что в квартире горели домашние вещи и диван. Площадь пожара составила 3 ​​кв.м. В задымленной комнате находилась хозяйка 1939 года рождения, с предварительным диагнозом отравление угарным газом она госпитализирована во 2-ю больницу Харькова.

Пожар удалось полностью ликвидировать. Причина его возникновения устанавливается.

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