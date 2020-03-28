Пожар на Гагарина: в огне погибла женщина

Вчера, 27 марта, в 16:34 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в трехэтажном жилом доме, что находится на проспекте Гагарина, 205/1.

Как сообщают в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей стало известно, что в квартире на 2-м этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составляла около 6 кв.м. Пожарными спасен владелец квартиры - мужчина 1975 года рождения, который получил ожоги 18% лица и верхних конечностей. Спасатели передали мужчину бригаде скорой помощи. Также было обнаружено тело женщины 1977 года рождения.