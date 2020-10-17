Пожар на Харьковщине: в горящей квартире обнаружен труп

17 октября 2020 г. 11:12
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Накануне вечером на номер «101» поступило сообщение, что в Изюме возник пожар в жилой пятиэтажке.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей на пятом этаже в одной из квартир горели домашние вещи на площади около 3 кв.м. При этом произошло сильное задымление лестницы и существовала угроза отравления жителей всего подъезда продуктами горения. Спасатели немедленно приняли меры по дымоудалению и эвакуировали 15 человек.

Во время тушения огня в очаге пожара они обнаружили тело погибшего 58-летнего хозяина квартиры. По предварительным данным, возгорание возникло из-за неосторожности погибшего при курении.

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