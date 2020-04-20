Пожар на Харьковщине: в огне погиб мужчина

20 апреля 2020 г. 10:39
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19 апреля в 12:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме, что расположен в с. Залиман Балаклейского района.
 
Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей огнем была полностью охвачена крыша дома и одна из комнат на площади 60 кв.м. Пожарные локализовали пожар в 13:38 и ликвидировали его в 14:16.
 
Во время тушения огня была спасена хозяйка дома, женщина 1971 г. р., которая с признаками отравления угарным газом были госпитализированы в районную больницу. Также в комнате дома спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, который был сожителем хозяйки, 1961 г. р.
 
По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожность при курении.

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