Пожар на Харьковщине: в огне погиб мужчина

19 апреля в 12:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме, что расположен в с. Залиман Балаклейского района.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей огнем была полностью охвачена крыша дома и одна из комнат на площади 60 кв.м. Пожарные локализовали пожар в 13:38 и ликвидировали его в 14:16.

Во время тушения огня была спасена хозяйка дома, женщина 1971 г. р., которая с признаками отравления угарным газом были госпитализированы в районную больницу. Также в комнате дома спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, который был сожителем хозяйки, 1961 г. р.