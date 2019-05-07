Пожар на мебельном складе в Индустриальном районе ликвидировали.

Как сообщалось, 6 мая в 06:05 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном складском здании, расположенном на проезде Кольцевом, 1а.

На момент прибытия спасательных подразделений площадь горения составила около 1000 кв.м.

Огонь успел охватить почти весь склад, в котором хранились мебель и их элементы, а также 6 единиц колесной техники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар, который бойцы ГСЧС локализовали в 7:25 6 мая, полностью ликвидировали в 3:25 7 мая.

Причину пожара, ущерб и обстоятельства возникновения возгорания устанавливают.