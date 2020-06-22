Пожар на Московском проспекте: спасатели эвакуировали 21 жителя многоэтажки

Вчера, 21 июня в 21:12 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 10-этажном жилом доме по адресу: пр-т Московский, 64а. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области.

По прибытию на место происшествия спасателями было установлено, что пожар произошел в интерьер-салоне «Три комнаты». Горел балкон и мебель на на площади около 16 кв.м, в одной из квартир горела балконная рама и окно на на площади около 4 кв.м, еще в нескольких квартирах повреждены оконные рамы, наружные блоки кондиционеров в одной из комнат на 1-м этаже. С места пожара пожарными эвакуированы 21 человек (из них 5 детей).

В 21:51 пожар был полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.